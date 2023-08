Si ribalta il bilico: strage di supercar in UK

Guardate il video qui sotto e ne vedrete delle belle: di auto, intendo. C'è solo l'imbarazzo della scelta tra Lamborghini Aventador, Ferrari 430, Bentley Continental GT, Audi R8, Mercedes-AMG GT: tutte andate a gambe all'aria e gravemente danneggiate dal ribaltamento del bilico che le trasportava. E non mancano all'appello anche delle Aston Martin, delle BMW, una Jaguar F-Type e una Nissan GT-R. Il fattaccio è avvenuto in UK. Per fortuna, sembra che nessuno sia rimasto gravemente ferito nell'incidente.

A transporter carrying ‘luxury’ cars overturned on the A20 outside Brands Hatch shortly before 8pm last night. The vehicles are thought to be used to provide driving experiences at the racing circuit. The transporter driver escaped with only a minor injury. Video: Ben Slipper. pic.twitter.com/PZk5LnBJyo — Kent 999s (@Kent_999s) August 24, 2023

TRA UNA PISTA E L'ALTRA L'incidente è avvenuto sulla A20 vicino a Farningham, nel Kent, vicino al famoso circuito di Brands Hatch. La polizia non ha detto cosa abbia causato l'incidente o se l'autista potrebbe essere accusato. Quello che si sa è che una società chiamata Everyman Racing ha menzionato l'incidente sulla sua pagina Instagram e appare direttamente collegata alle vetture in questione. Everyman Racing sarebbe una delle principali aziende operanti in UK nel settore delle driving experience e la bisarca cappottata sarebbe stata diretta a Goodwood dopo un evento sulla pista di Brands Hatch.

VEDI ANCHE

I COMPLIMENTI AL CAMIONISTA Con aplomb tipicamente inglese, il team di Everyman Racing ha elogiato il camionista. ''Siamo immensamente orgogliosi del nostro conducente di mezzi pesanti Richard, i cui riflessi e la rapidità di pensiero della scorsa notte hanno evitato quello che avrebbe potuto essere un brutto incidente con altri utenti della strada'', si legge in un post sulla pagina Instagram dell'azienda. Che sostiene di avere altre 200 supercar pronte all'uso per coprire l'evento di Goodwood e tutti quelli a seguire. Forse in tutto questo chi davvero suda freddo è la compagnia assicurativa.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/08/2023