SOGNO O SON DESTO? Immagina per un momento di essere al volante della tua utilitaria su un’assolata strada californiana. Osservi il paesaggio, ti godi il tepore primaverile mentre sorseggi la tua Diet Pepsi. All’improvviso, mentre sei fermo al semaforo, vieni affiancato da una stupenda (e rarissima) Porsche 917K in livrea Gulf Oil. Esatto, proprio lei, la supersportiva con motore 12 cilindri dominatrice della 24 Ore di Le Mans negli anni ’70. Tutto questo è accaduto realmente alcuni giorni fa, come testimonia il video qui sotto. Al volante della mitica 917K, Bruce Canepa ex-pilota professionista americano, protagonista di svariate edizioni della Pikes Peak e proprietario di un garage per la restaurazione di bolidi d’epoca.

CODACORTA Questo meraviglioso esemplare del 1969 (numero di telaio 017) in tinta bi-color originale Gulf Oil appartiene alla serie K. Per risolvere l'instabilità aerodinamica tipica delle primissime 917, per la stagione 1970 Porsche decise di introdurre nella parte posteriore dell’auto alcune modifiche alla carrozzeria - che culminarono nella celebre coda tronca sdoppiata dal profilo ascendente. La nuova versione, detta 917K (Kurzheck, codacorta) da 4.907 cm³ e 580 CV di potenza, garantiva maggiore stabilità al retrotreno e migliorava il raffreddamento del propulsore.

UNA STORIA DI SUCCESSO Con queste soluzioni, la 917 vinse la 24 Ore di Le Mans nel 1970 ripetendosi anche l'anno successivo. Le versioni sovralimentate da oltre 1.000 CV hanno poi continuato a dominare in Francia nel 1972 e nel 1973 nella North American CanAm Series. Considerando il fatto che di Porsche 917K sono stati prodotti solo 12 esemplari e che uno di questi è stato venduto per oltre 14 milioni di dollari solo pochi anni fa, Canepa è stata decisamente coraggioso a portate questo gioiello di storia automobilistica su strade aperte al pubblico. Da appassionati, però, non possiamo che ringraziarlo per le emozioni che il sound del suo bolide 12 cilindri è in grado di trasmetterci. Vedere (e ascoltare) per credere!