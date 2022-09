Drifting col Maggiolone (turbo): un video vitntage da riscoprire

Epicità vintage: come non apprezzare un Volkswagen Maggiolone turbo che si cimenta nel drifting, accanto a variopinte BMW preprate con i soliti alettoni d'ordinanza? Il video qui sotto vale due minuti del vostro tempo: documenta gli eroi che fecero l'impresa a Lydden Hill in occasione dell'Apex Festival 2015. Guardatelo!

UN FENOMENO SOCIAL Dopo anni di oblio, il video è tornato in auge sui social, dove è stato ripostato e condiviso da alcune pagine di appassionati. Innegabile il fascino della vecchia Volkswagen, che è quanto di più improbabile si possa pensare per fare le curve di traverso. Improbabile, però, solo un pregiudizio, perché se da un lato da un'architettura simile è nata la leggenda Porsche (vi ricordate la 356?), con un po' di sapiente tuning si può far driftare quasi qualunque cosa. E pure bene, a giudicare dalle immagini. Manico permettendo, si intende.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/09/2022