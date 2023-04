Lambo Revuelto, fuoco e fiamme nel video che spopola sui social

Il primo V12 Plug-in come una forza oscura in grado di alterare il clima del pianeta? Tuoni, fulmini, Tori e robot. Video da pelle d'oca

Ebbene sì, la transizione ''green'' afferra il Toro per le corna e gli riserva uno di quegli elettroshock da rimanere con il pelo dritto per il resto della propria vita. Volente o nolente, Lamborghini si aggrega alle file dei marchi di supercar arresisi al potere sacro dell'elettrificazione. Revuelto prima Lambo ibrida plug-in, Revuelto anche prima V12 plug-in al mondo. Non una nuova Lambo come un'altra, insomma. È una Lambo che scuote il pianeta auto e il video apocalittico che spopola sui social rappresenta al meglio la portata rivoluzionaria del suo sbarco.

EFFETTI SPECIALI Diretta dal regista Alessandro Pacciani, la clip racconta la creazione del 12 cilindri plug-in hybrid di Revuelto sottoforma di leggenda a metà strada tra la fantascienza e la mitologia. Un laboratorio segreto forgia il propulsore del futuro, il Toro assiste, sbuffa, ma non carica: è il segnale. Le forze della natura si scatenano, tutte e cinque i sensi umani vibrano a frequenze altissime: nasce l'hypercar di prossima generazione, questa notte non si dorme. Per trasmettere emozione, suspence, un messaggio di entusiasmo tenebroso, è un video niente affatto male. È un piccolo capolavoro. Se non puoi comprarla, puoi sognarla.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 27/04/2023