In lotta nel fango con auto oldschool: questo sì è fuoristrada!

Un video da non perdere di guida in fuoristrada: altro che 4x4, la vera lotta nel fango si fa con trabiccoli a trazione posteriore

Come sta il vostro giapponese? Beh non vi preoccupate, perché se anche non capite una parola della lingua dei samurai, le immagini di questo video parlano da sole. Mostra delle automobiline costruite come una volta, che sembrano la versione semplificata delle Caterham (il che è tutto dire) alle prese con un percorso fuoristrada molto, ma molto fangoso. Niente trazione integrale, qui: sono le ruote dietro a spingere e il peso di pilota e passeggero contribuisce a scaricare a terra la potenza, mentre all'anteriore due ruotine che sembrano rubate alle biciclette hanno un angolo di sterzo che non ci si può credere, prossimo ai 90 gradi.

MAI DIRE BRUM BRUM! Il video offre uno spettacolo curioso e a tratti anche molto buffo, quando il passeggero - e talvolta anche il pilota - prendono a saltare su e giù sui loro sedili nel tentativo di trovare più trazione e superare i dossi più scivolosi. Spesso con brillanti risultati, va sottolineato. Quasi una versione a quattro ruote di Mai dire banzai. O Takeshi's Castle, se il vostro giapponese non è poi così arrugginito.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/11/2023