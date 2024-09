La domenica, leoni. Il lunedì... tamponi. Leclerc, dove guardavi?

Solo perché ti chiami Charles Leclerc e hai appena fatto saltare il banco al Gran Premio d'Italia, portando al settimo cielo il popolo Ferrari, non è detto che tu sia un esempio anche nella guida nel traffico. E solo perché sei un pilota di Formula 1 e abiti a Monte Carlo, non è detto tu conosca le strade (e la pista) del quartiere così bene, da permetterti di guidare distratto. Rimbalza su TikTok il video che immortala Charles proprio mentre, al volante della sua Ferrari Purosangue, ''bussa'' inavvertitamente all'auto che lo precede in coda. Una performance... così così. Ah, l'autore nel frattempo ha rimosso il contenuto? Ci sono gli screenshot, poco cambia.



CRASH CAM Pubblicata giovedì sul profilo TikTok di tale @cameroncamasi, la clip (finché online) mostrava Leclerc che risale, a passo d'uomo o quasi, la curva Fairmont Hairpin. Prima di impattare dolcemente il SUV di fronte a lui. Nonostante la bassa velocità dell'incidente, l'audio della clip contiene il sordo rumore delle lamiere che sbattono contro un paraurti. Ne nasce per caso un diverbio? Ma niente affatto.

''toc toc''... (Foto: TikTok / @cameroncamasi)

SILENZIO ASSENSO In poche ore diventata virale, la breve testimonianza multimediale mostra il vincitore del GP di Monza che gesticola e si sporge un po' in avanti per ispezionare i danni. Tuttavia né Leclerc, né l'automobilista vittima (ignara?) dell'imprudenza del pilota monegasco, sembrano avere intenzione di valutare quanto accaduto in modo approfondito. Con somma sollievo di Leclerc, immaginiamo: già, perché se c'è un colpevole...

Constatazione ''molto'' amichevole (Foto: TikTok / @cameroncamasi)

IL DANNO O LA BEFFA? Quanto alla povera Ferrari Purosangue, trattasi dell'esemplare di proprietà di Leclerc, ritirato a inizio 2024 presso la concessionaria del Cavallino di Monte Carlo: finitura finitura Argento Nurburgring, cerchi forgiati Diamond-Cut, pinze freno Rosso Corsa. Il danno sembra minimo. Il danno, è più all'immagine di un driver che aspira al titolo di Campione del Mondo.

L'unica vittima è la Purosangue di Leclerc (Foto: TikTok / @cameroncamasi)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/09/2024