Bentley sceglie l'Italia: il suo video di drifting con la Continental GT Speed è ambientato in Sicilia, in una base NATO dismessa

Vi dice niente la parola Comiso? È il nome di un comune in Sicilia dove sorge una base NATO abbandonata. Proprio qui il pluripremiato regista automobilistico David Hale, supportato da esperti piloti di droni e dall'operatore video e fotografo Mark Fagelson, hanno realizzato le riprese del video Continental Drift che trovate nella gallery. Scenari suggestivi e manovre ai limiti del possibile, con l'enorme e pesantissima Bentley Continental GT Speed, che in barba a qualsiasi legge della fisica dimostra che la classe non è acqua (e la tecnologia, neppure).

Bentley Continental GT Speed nelle officine della base NATO di Comiso, Sicilia

LA TECNICA DELLA GT SPEED Stupisce, in alcuni passaggi, la rapidità nei cambi di direzione e la precisione nelle manovre, che certo dipendono dal pilota, ma che vengono supportate da una suite di nuovi sistemi. Tra questi, il differenziale a controllo elettronico eLSD, il sistema a quattro ruote sterzanti e un nuovo controllo elettronico di stabilità ESC. GT Speed, che nasce a trazione integrale, è in grado di scaricare la maggior parte dei 635 CV e 900 Nm del motore W12 alle ruote posteriori, rendendo possibile la guida acrobatica ben documentata dal filmato.

Bentley Continental GT Speed, guarda che bel derapage

UN TUFFO NELLA STORIA A introdurre le scorribande della moderna GT Speed, l'elegante Bentley Continental R-Type del 1952, che ai suoi tempi era l'auto a quattro posti più veloce del mondo: storica l'auto, storica anche la location. La Comiso Air Station nasce infatti come aeroporto nel 1936. Caduto in disuso già nel 1973, nel 1981 è stato designato dal Governo Spadolini come base militare della NATO. Operativa dal 1983, in seguito a investimenti miliardari, è divenuta sede di 112 missili cruise con testata nucleare ed è stata la più grande base aerea del Patto Atlantico nell'Europa del Sud ai tempi della Guerra Fredda. Dopo il crollo del blocco sovietico, la base è caduta in disuso: l'ultima testata nucleare è stata rimossa nel 1991 e i cancelli sono stati definitivamente chiusi nel 1999. Fino all'arrivo di Bentley.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/10/2021