Che botto! La povera "Vette" si è divisa in due (video)

SCHIANTO DEVASTANTE PER LA “VETTE” Una sberla del genere è difficile da vedere, soprattutto se la “vittima” è una tuttora splendida Chevrolet Corvette Stingray C7. Siamo in America e il breve video ci mostra le conseguenze dell’eccesso di velocità (o della disattenzione) sulla malcapitata sportiva yankee. La Corvette si è letteralmente divisa in due in seguito all’incidente accaduto a Roseville, in California. La buona notizia è che il guidatore ne è uscito un po’ malconcio e sotto shock, ma senza lesioni gravi. I dettagli su ciò che ha portato allo schianto non sono chiari, ma le riprese video mostrano le gravi conseguenze che ha subito la povera auto e, ammettiamolo, non è uno spettacolo piacevole. Con ogni probabilità, questa Chevrolet colore Laguna Blue adesso andrà direttamente da uno sfasciacarrozze. Ma guardiamo il video per capire meglio le conseguenze dell’incidente.

L’ABITACOLO HA RESISTITO ALL’IMPATTO Le immagini mostrano che la metà posteriore della sportiva, compreso l’abitacolo, è ferma nella corsia di emergenza della strada dopo l'impatto mentre la metà anteriore e il suo motore sono visibili vicino a un albero. Sebbene non confermato, sembra probabile che il conducente della “Vette” abbia perso il controllo e si sia schiantato lateralmente contro l'albero stesso. Con ogni probabilità la causa dell’incidente è l'eccesso di velocità, il che non è una sorpresa visti i danni che l'auto ha subito. Osservandola da vicino, sembra che l'abitacolo abbia resistito all’impatto senza eccessivi danni, il che spiegherebbe perché il conducente non è rimasto ferito. Se l'auto avesse colpito l'albero all’altezza della portiera sinistra, probabilmente la macchina non si sarebbe divisa in due come è successo e il conducente avrebbe potuto non essere così fortunato.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 23/12/2021