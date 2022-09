Video: le star della Monterey Car Week in 4K. Le conosci tutte?

Bellezze mozzafiato... su quattro ruote: guarda il meglio del meglio presentato alla Monterey Car Week 2022, in questo video in 4K

Strepitose novità e vecchie glorie: alla Monterey Car Week 2022 è stata come sempre una parata di stelle, che ha visto protagoniste le hypercar e le classiche da sogno più quotate al mondo. Dalle Bugatti alle Pagani, dalle Koenigsegg (qui un approfondimento sulla CC850) all'ultima De Tomaso, passando per Lamborghini Miura, Ford GT40, Ferrari F40, F50 e 250 GTO... guardatevi il meglio dell'evento nel video in 4K firmato da Project1.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/09/2022