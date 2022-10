In futuro ci sposteremo fluttuando? Ecco le auto cinesi a levitazione magnetica

UN NUOVO MODO DI SPOSTARSI Se masticate un po’ di cinema, come non ricordare il film Ritorno al Futuro, dove il protagonista Marty McFly interpretato dal bravissimo Micheal J. Fox viaggia nel tempo per con la sua De Lorean. Nella seconda puntata della saga c’è una scena che è diventata un culto, dove lo vediamo sfrecciare su un overboard a levitazione magnetica facendosi beffe dei suoi rivali. Tornando alla realtà, questo fantascientifico modo si spostarsi potrebbe diventare concreto. I ricercatori della Southwest Jiaotong University in Cina hanno sviluppato automobili che utilizzano proprio questa tecnologia per galleggiare sopra un binario. Gli otto veicoli sono stati recentemente collaudati nello Jiangsu, lungo una rotaia di quasi dieci chilometri. Il pavimento dei veicoli è stato dotato di potenti magneti per consentire di fluttuare a 35 mm sopra una guida metallica conduttrice. Uno dei veicoli di prova ha raggiunto una velocità massima di 230 km/h durante il test. Le tecnologie definite “Maglev” sono state utilizzate nei treni per molti decenni e sono particolarmente popolari in paesi asiatici come Cina, Giappone e Corea del Sud. La Cina gestisce anche un proprio treno maglev, che può viaggiare fino alla stratosferica velocità di 600 km/h. L'agenzia di stampa statale cinese Xinhua afferma che le auto con questo tipo di tecnologia sono state sviluppate per studiare le misure di sicurezza per la guida ad alta velocità, ma uno dei professori universitari dietro il progetto dei veicoli, Deng Zigang, ritiene che la tecnologia maglev possa ridurre il consumo di energia delle auto di produzione e aumentare l'autonomia operativa di un veicolo. La levitazione magnetica potrebbe anche ridurre l'ansia da autonomia tra i proprietari di veicoli elettrici, osserva la CNBC.

ARRIVERÀ MAI QUESTA TECNOLOGIA? Naturalmente, c'è una grande differenza tra lo sviluppo e la costruzione in grande serie di veicoli dotati di tale tecnologia. Di conseguenza, l'effettiva commercializzazione di auto del genere è lontana dall’avverarsi. Forse la sfida più difficile da portare a termine è che dovranno essere costruite infrastrutture completamente nuove per supportare veicoli come questi, cosa che costerebbe una quantità straordinaria di denaro. Inoltre, è tutto da verificare che tali veicoli forniscano una guida fluida, piacevole ed economica come promesso. La dimostrazione che c’è ancora molto lavoro da fare per rendere operativo questo progetto è il video condiviso su Twitter, che avete appena visto e che ha mostrato una delle auto a levitazione magnetica che si muove lungo la rotaia, ma rimbalza in modo abbastanza significativo e non sembra particolarmente a suo agio. Voi cosa ne pensate di questa innovativa tecnologia? Potrebbe avere un futuro?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/10/2022