FINALMENTE A BORDO! Un primo indizio sugli interni del nuovo SUV elettrico Ioniq 5, ve l'avevamo dato con il video teaser della Casa. Poi vi abbiamo fornito tutti i dettagli e le foto dell'auto in occasione del lancio. Ora il video presentato da Charlie Min, del canale YouTube sudcoreano Asian Petrolhead, ci porta a bordo del nuovo EV, offrendoci una panoramica completa dell'abitacolo. Tranquilli, non occorre che impariate il coreano: il video che trovate proprio qui sotto è in ottimo inglese.

I POSTI ANTERIORI Davanti, il tetto apribile panoramico e il pavimento completamente piatto creano una sensazione ariosa. Sul cruscotto si trovano due schermi da 12,3 pollici, uno per il quadro strumenti e uno per l'infotainment. Ai lati della plancia, montati sui pannelli porta, troviamo poi due ulteriori schermi per gli specchietti laterali virtuali, che sostituiscono quelli tradizionali sulle Ioniq destinate al mercato coreano. Tanti display non vanno a discapito di un congruo quantitativo di comandi fisici: sempre più pratici e intuitivi per le funzioni di uso comune. Interessante la sistemazione al volante del comando per la trasmissione, un po' come sulle Mercedes Classe A, e il sedile lato guida dotato di chaise longue estraibile elettricamente. Piacciono materiali e finiture, giudicati migliori di quelli della possibile rivale Tesla Model Y. Le opzioni per i rivestimenti comprendono un'ampia varietà di materiali ecologici, inclusi alcuni riciclabili.

I SEDILI POSTERIORI La sistemazione per chi siede dietro viene giudicata spaziosa da Charlie Min, che dichiara una statura di quasi 1,90 m. Qui i sedili sono riscaldati e azionati elettricamente e possono spostarsi in avanti o indietro di 5 pollici (quasi 13 centimetri) al pari della console centrale, per modulare la capacità di carico senza rinunciare ai passeggeri. La qualità di finiture e materiali sembra omogenea con quella dei sedili anteriori e anche qui il pavimento è completamente piatto, a vantaggio dell'abitabilità. Bocchette di ventilazione sui montanti B e tende da sole ai finestrini favoriscono il comfort nella parte posteriore dell'abitacolo e le porte hanno luci ambient nei braccioli e negli altoparlanti dell'impianto audio. Infine, sul retro della console centrale e sotto i sedili sono presenti caricatori rapidi USB e una presa elettrica standard, in grado di alimentare persino i normali elettrodomestici. Metti che in campeggio ti serva l'aspirapolvere...