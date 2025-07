Questo video è stato bandito in Inghilterra. Indovini la ragione?

Forse per i dadi troppo piccoli appesi al retrovisore? Oppure per il taglio di capelli del protagonista? Non si sa: fatto sta che in UK il video che potete guardare senza censure nel riquadro qui sotto è stato bandito. A proibirlo, la ASA, ossia il garante inglese della pubblicità, intervenuto - pare - in seguito a ben cinque denunce perché le immagini: ''tollerano o incoraggiano una guida irresponsabile o una violazione delle disposizioni legali del Codice della Strada''. E sticazzi?

L'unico motivo per cui, con spirito un po' nerd, mi verrebbe da bandire una simile pubblicità è che è pieno di inesattezze storiche: l'auto del protagonista, una Ford Mustang del 1971, non ha mai avuto né il cambio manuale con griglia cromata né il freno a mano. Invece aveva un automatico e il freno di stazionamento a pedale. Sulla Buick nera inseguitrice sorvoliamo.

Ma il sospetto che questo spot della merendina Twix non avrebbe riscosso chissà quali consensi alla Notte dei Pubblivori, comunque, ce l'ho. Alla fine ciò che più di tutto fa ridere è la giustificazione completa con cui la ASA ha bandito il video, che qui riporto integralmente in tutta la sua pretestuosa pomposità: sembra un monologo da un film dei Monty Pithon.

La Ford Mustang del '71 non ha mai avuto il cambio manuale: quella del video proibito invece...

''L'uomo alla guida della prima auto è stato mostrato sorridente mentre la sua auto cadeva da una collina, per poi essere nuovamente mostrato con un'auto identica sopra. Un secondo uomo era a bordo di quell'auto e ha allungato la mano attraverso il tettuccio apribile per posarla su quella del primo.

Entrambe le auto sono state mostrate mentre si allontanavano, una sopra l'altra. L'ASA ha quindi riconosciuto che lo spot conteneva alcuni elementi chiaramente fantastici nella seconda parte e che aveva un'atmosfera cinematografica nel complesso.

Mangi la barretta e via a far sciocchezze per strada - dal video censurato in UK

Tuttavia, all'inizio dello spot il conducente veniva mostrato su una strada normale, quando un'auto si avvicinava alle sue spalle. Abbiamo ritenuto che la strada fosse chiaramente realistica, sebbene in un luogo isolato ed esotico, con i divisori di corsia visibili ed entrambe le auto che si assicuravano di rimanere su un lato della strada, replicando la vita reale. La seconda auto sembrava quindi avvicinarsi rapidamente alla prima e il suono del motore era udibile.

Non appena ha notato l'auto, il primo uomo è stato mostrato mentre innestava immediatamente la marcia, con un'espressione determinata sul viso, e sembrava accelerare per evitarla. La sensazione di velocità è stata enfatizzata. dal ritmo e dalla musica frenetici. Pertanto, le scene sono state rappresentate come un inseguimento con enfasi sulla velocità. Inoltre, il primo uomo è stato mostrato mentre tirava il freno a mano e l'auto sbandava lasciando segni di frenata visibili.

Colpo di genio o Corazzata Potemkin? Dal video censurato in UK

Abbiamo ritenuto che l'enfasi sull'inseguimento e la velocità intrinseca, e le manovre di guida mostrate sarebbero state pericolose e irresponsabili se riprodotte nella vita reale su una strada pubblica. Poiché abbiamo ritenuto che la guida rappresentata negli annunci tollerasse una guida pericolosa, che sembrava probabile violare i requisiti legali del Codice della Strada, abbiamo concluso che gli annunci erano irresponsabili''. Cosa ho scritto all'inizio? Ah, si: sticazzi!

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/07/2025