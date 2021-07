PASSEPARTOUT Un sollievo da una parte (metti che dimentichi le chiavi ''chiuse a chiave'' dentro l'auto), un briciolo di angoscia in più se pensi a quanto facile sia accedere alla tua vettura. Sebbene le chiavi automobilistiche tendano a sembrare più complicate di, ad esempio, una chiave di casa, si da il caso che il concetto alla base del loro funzionamento sia abbastanza simile. E che grazie a uno strumento specializzato, il cosiddetto grimaldello Lishi, le portiere delle auto possono essere sbloccate anche da chi non ha il patentito da ladro provetto.

GUARDA E IMPARA Questa la conclusione alla quale giunge l'avvocato noto su YouTube come The LockPickingLawyer, una serie di video del quale mostra il meccanismo alla base del miracoloso tool dell'azienda fondata dal cinese Zhi Qin Li. Un attrezzo cioè che combina le caratteristiche del classico grimaldello con una placchetta sulla quale un piccolo grafico aiuta a decodificare la serratura (parliamo di bloccaggi tradizionali, non di sistemi keyless, un capitolo a parte). Tutto sarà più chiaro dopo aver guardato i video tutorial.

AUTORAPINARSI Il successo degli ''apritutto'' Lishi risiederebbe nella loro capacità di imitare la forma della chiave e di spingere da parte il coperchio antipolvere, oltre ad altri ostacoli che potrebbero intralciare un grimaldello tradizionale. Il risultato sarebbe quello di sbloccare le portiere di una Chevrolet Silverado del 2013, una Nissan Maxima del 2018 e una BMW Serie 3 del 2013 in pochi secondi. Alla fine di un altro video (vedi sotto), l'oratore stesso forza con relativa facilità la serratura della propria auto, una Ford Explorer ST.

GOOD NEWS, BAD NEWS Il set di strumenti Lishi renderebbero insomma ugualmente possibile l'accesso all'auto qualora si smarrissero le chiavi originali, o le chiavi stesse rimanessero bloccate a bordo: a chi di noi non è mai capitato. Una benedizione, d'accordo, ma anche una preoccupazione in più: chiunque può comprare un grimaldello Lishi online... Ok, il tool non può avviare un'auto in quanto non è provvisto del chip necessario. Ma se hai l'abitudine di lasciare apparecchiato l'abitacolo di oggetti di valore, forse è l'occasione giusta per modificarle, alcune abitudini.