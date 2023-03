Ma come guidi!?! In video le vaccate degli Italiani al volante

Comportamenti pericolosi da non imitare: sul cattivo esempio degli automobilisti (ma anche camionisti, motociclisti, scooteristi, ciclisti e pedoni) c'è chi ha costruito un canale Youtube molto seguito. Per chi non lo conoscesse, Bad Drivers of Italy raccoglie le immagini delle peggiori scelleratezze degli utenti della strada, mettendoli alla gogna con ipnotici video sul Web. Qui la loro ultima compilation. Solo un dubbio: non pare anche a voi di riconoscere la voce di Luciana Littizzetto in una delle clip?

ITALICO MORE Sorpassi in riga continua, mancate precedenze, curve cieche tagliate contromano e in generale una totale mancanza di rispetto per gli altri automobilisti e per le regole della circolazione: vi suona famigliare? Non tutte queste manovracce si traducono in incidenti, ma talvolta sì. E nulla sfugge alle sempre più diffuse telecamere da cruscotto chiamate dash-cam, che spesso e volentieri raccolgono anche esclamazioni ''colorite'', parolacce, insulti e i commenti arrabbiati degli incolpevoli testimoni. Se a guidare male, per fortuna, non sono in tanti, arrabbiarsi al volante per il malcostume altrui è una costante. Stamattina andando in ufficio te ne hanno fatta una che proprio non sei riuscito a stare zitto? Benvenuto nel club!