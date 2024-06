Auto contro idrante, gara-2: la rivincita è da... standing ovation

Ricordate quando un pick-up Ford e un idrante antincendio ingaggiarono un duello a chi avrebbe tenuto duro il più a lungo possibile? Quel round, almeno sul piano morale, se lo era aggiudicato l'automobile, uscita dal match praticamente illesa. A questo giro, invece, alla forza dell'acqua l'auto deve arrendersi, subendo pure una pesante umiliazione. Ne sa qualcosa una Kia Optima la quale, dopo essere rimasta coinvolta i giorni scorsi in un incidente con un truck nella piccola località californiana di Lake Forest, si è ritrovata col sedere per aria, col sedere bagnato fradicio e in ostaggio di un getto ad alta pressione. Le autorità locali hanno descritto la scena come “qualcosa che non si vede tutti i giorni”. E hanno ragione.

Lake Forest - We’re going to chalk this up as something you don’t see everyday.



Our emergency command center received a call for a traffic collision at Jeronimo Road and Heidi Avenue shortly before 6:30 PM. Based on caller information that there may be entrapment, our >>> pic.twitter.com/Qe0gA56Vcb — OCFA PIO (@OCFireAuthority) June 9, 2024



ROTTURA DELLE ACQUE Il filmato è stato condiviso su X (ex Twitter) dal locale comando dei vigili del fuoco e ritrae una scena a tutti gli effetti bizzarra. Ci permettiamo di adottare un registro ironico perché conducenti e passeggeri della Kia e del pick-up, al momento dell'impatto dirompente tra il veicolo ed il getto d'acqua, si erano già messi in salvo: medicati sul posto, sono poi stati trasportati in un ospedale della contea.

''Fatemi scendere!!!''

OLTRE ALLA BEFFA, IL DANNO Riportano le cronache locali come, grazie all'assistenza dei servizi di polizia forestale di Lake Forest, le autorità siano riuscite a isolare la rete idrica e ad abbassare la pressione dell'acqua, riportando così la Kia con tutte e quattro le ruote per terra. Povera Kia: essere coinvolti in un incidente con un'altra macchina è già abbastanza brutto, ma l'incontro con l'idrante deve aver causato danni persino maggiori. Immaginiamo che, ancor prima di sbrigare la conta dei danni, l'auto sia stata messa ad asciugare al sole. Forse, ormai, inutilmente.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/06/2024