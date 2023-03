Altro che F1: prova a pilotare un gatto in Assetto Corsa! Video

La nuova frontiera del sim racing? Correre in una pista al volante di un... gatto. In video l'ultima mod di Assetto Corsa

Lo sappiamo: un aspetto goliardico nel simulatore di guida Assetto Corsa c'è sempre stato. Come dimenticare quando, accanto a fuoriserie e auto da pista potevi schierare in griglia pure un tosaerba? Ora però l'asticella si alza e c'è qualcosa di epico - oltre che di assolutamente esilarante - nel vedere un... gatto eseguire un perfetto controsterzo al margine della pista, tirando su un gran polverone. Guardate il video!

Cat racing is official available for Assetto Corsa.



What a time to be alive.@JimmyBroadbent pic.twitter.com/aSlxKiOvY5 — Hord (@_Hord_) March 22, 2023

MA PARLIAMO DI REALISMO La possibilità di pilotare un gatto in Assetto Corsa si deve a una nuova mod mostrata su Twitter. Da quello che si capisce il gatto è in grado di girare a Tsukuba in meno di un minuto, nonostante tre chiari errori di guida che lo portano molto fuori traiettoria. La prestazione si deve al fatto che il gattino in questione s'è mangiato con il Kitekat anche il flat-six biturbo da 3,4 litri di una RUF. Il che, diciamolo, ha ben poco di realistico, perché come tutti sanno una RUF ha la trazione posteriore, mentre un gatto è 4x4. Come la mettiamo?

Sotto la carrozzeria da gatto, c'è il flat-six di una RUF

CI SARÀ IN ASSETTO CORSA 2? Per gli incontentabili, è disponibile anche un gatto bianco e nero e non sappiamo quale auto si nasconda sotto questa seconda livrea. Trattandosi di una mod, i gatti non sono ancora ufficialmente presenti nel gioco originale Assetto Corsa e non sono disponibili su console. Ma una calda risposta di pubblico sui social potrebbe indurre gli sviluppatori del videogame a inserirlo nel nuovo capitolo Assetto Corsa 2 previsto per l'uscita nella primavera del 2024. Chissà.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/03/2023