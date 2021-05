IL NUOVO VIDEO Di certo lo avete visto, perché è un video che è diventato virale su Facebook (lo trovate qui): parlo dell'assalto al portavalori a Pretoria, in Sud Africa, in cui una telecamera puntata sul guidatore e sulla guardia al suo fianco mostra le rispettive reazioni quando un gruppo di malviventi comincia a sparargli addosso. Ora spunta un nuovo video dell'episodio, questa volta ripreso dalla dashcam che punta in avanti: ci permette di capire che cosa succede attorno al veicolo in fuga e le manovre del conducente per evitare di esssere rapinato. Lo potete vedere qui sotto.

I FATTI Episodi come questo sono frequenti nella regione: il 22 aprile, un gruppo di rapinatori armati ha aperto il fuoco su un veicolo Toyota Land Cruiser Cash-In-Transit (CIT), ossia appunto un portavalori. I criminali hanno sparato alcuni colpi, ma i vetri antiproiettile hanno protetto l'autista Leo Prinsloo e il suo partner Lloyd Mtombeni: al suo quarto giorno di lavoro, come riporta News24. ''Nulla può prepararti al 100% per una situazione come quella'', ha detto Prinsloo dopo lo scampato pericolo: ''L'istinto diviene predominante e quando addestriamo il personale gli diciamo di visualizzare in anticipo le mosse successive... Ed è ciò che è successo: ho anticipato nella mente le mosse che avrei fatto, al meglio delle mie capacità''. Voi che avreste fatto?