''ADORO I PIANI BEN RIUSCITI'' Facebook, Twitter, YouTube, Reddit e tanti altri canali: metà dei social di tutto il mondo se la sta ridendo davanti al commando di rapinatori che, con azione coordinata e sfruttando l'effetto sorpresa, tenta di assalire un povero e inerme automobilista, intento a fare il pieno alla sua auto in una stazione di rifornimento in Cile. Ma siamo sicuri che sia inerme? L'esito della sagace impresa lo potete guardare anche voi nel video qui sotto...

ATTENZIONE SPOILER Ci sono tante cose poco furbe da fare in una stazione di servizio: mettere gasolio in un'auto a benzina, fumare vicino ai vapori della medesima o minacciare qualcuno che ha una pompa in mano. I rapinatori lo hanno scoperto a loro spese. Complimenti alla prontezza di riflessi dell'automobilista. Certo, chi l'avrebbe detto che le pompe di benzina spruzzassero così lontano? Come si vede il video è stato condiviso anche su Twitter...