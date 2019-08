Autore:

EROGAZIONE IN CORSO Il biglietto del tram, una bibita fresca, un pacchetto di sigarette, persino un cono gelato al proprio gusto preferito. Ma acquistare l'auto nuova alle "macchinette", questa mancava. L'idea è di Auto Trader, il maggiore dealer di autovetture del Regno Unito. Un distributore automatico di automobili direttamente lì, sul marciapiede. Che se ti prende la voglia di cambiare quella vecchia, non hai altro da fare che premere qualche pulsante. Inaugura a Londra la prima car vending machine in Europa: alloggia a Spitalfields Market, e al momento contiene un esemplare di Renault Zoe. Che al momento di scrivere, magari ha già trovato un proprietario e ha preso a muoversi.

ANSIA DA PRESTAZIONE Il procedimento è pressoché analogo a quello necessario per ritirare una bevanda, una pietanza, oppure un ticket da un comune distributore automatico. Si dialoga col display touch, si procede al pagamento tramite carta di credito oppure smartphone, si attende l'erogazione del prodotto, si abbandona la piazzola sulle quattro ruote. Nessun venditore al quale rivolgersi, nessuna ansia da trattativa. Ecco perché la car vending machine pensata da Auto Trader si fregia del titolo di primo canale di vendita auto di genere "contactless". Nessun contatto con intermediari in carne ed ossa. Con la differenza che, rispetto a quando si decide di acquistare online, l'auto è già lì, pronta a spiccare il volo.

IL VENDITORE ROBOT Chissà se la formula della macchina alle macchinette prenderà piede. Quello di Auto Trader è un esperimento, ma un esperimento che prende le mosse da un'indagine. Nove automobilisti britannici su dieci soffrono il momento dell'acquisto: l'imbarazzo nel trattare sulla cifra, la paura di costi nascosti, quella di aver commesso una scelta sbagliata, la scocciatura infine di dover attendere settimane, talvolta mesi, prima di mettere le mani sul prodotto. Car vending machine come canale trasparente, e soprattutto come fonte di gratificazione immediata. E per un venditore che per colpa del progresso perde il lavoro, un cliente timido che ora non avrà più scuse.