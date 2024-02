WRC Rally Svezia 2024: Lappi al comando dopo lo shakedown

Il finlandese porta la sua Hyundai subito al comando dello shakedown, attesa per la prima prova speciale in notturna

Dopo il grande show del Rallye Monte Carlo, il WRC riparte dalle nevi della Svezia per il tradizionale appuntamento ''in bianco'' nella parte centro settentrionale della penisola scandina. Un appuntamento ormai storico per il Mondiale Rally, che quest'anno si colora di altri spunti di interesse legati all'esordio stagionale del campione in carica Kalle Rovanpera: il Verstappen dei rally, già due volte iridato a soli 23 anni, ha infatti deciso di prendersi un anno sabbatico e di disputare solo qualche gara al volante della ''sua'' Toyota Yaris Rally1.

Rally Svezia 2024: Kalle Rovanpera (Toyota) | Foto: WRC

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY SVEZIA 2024

FAVORITI L'attenzione va però anche e soprattutto a Ott Tanak, che nel 2023 ha portato alla vittoria la Ford Puma e che adesso corre con la Hyundai i20 N e, al compagno di squadra Thierry Neuville, fresco trionfatore nella classica apertura stagionale di Monte Carlo. A imporsi nello shakedown di giovedì mattina è stato però un altro specialista delle nevi, il finlandese Esapekka Lappi, che ha segnato il miglior passaggio in 2 minuti, 45 secondi e 9 decimi: alle sue spalle Adrien Fourmaux su Ford (+0.6), e i già citati Tanak (+0.8), Rovanpera (+1.3) e Neuville (+2.9). Stasera si inizia con la prima prova in notturna, al via dalle 19: un gustoso antipasto in vista delle sette speciali in programma nella giornata di venerdì 16 febbraio.

Giovedì 15 febbraio

Prova Nome Lunghezza Ora SD Shakedown Hakmark 5.16 km 09:01 SS1 Umea Sprint 1 5.16 km 19:05

Venerdì 16 febbraio

Prova Nome Lunghezza Ora SS2 #42 Brattby 1 10.76 km 08:58 SS3 Norrby 1 12.80 km 09:51 SS4 Floda 1 28.25 km 10:54 SS5 #42 Brattby 2 10.76 km 14:35 SS6 Norrby 2 12.80 km 15:28 SS7 Floda 2 28.25 km 16:31 SS8 Umea Sprint 2 5.16 km 19:05

Pubblicato da Salvo Sardina, 15/02/2024