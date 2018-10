Autore:

Simone Dellisanti

TERRA DI ALBIONE Con il Rally del Galles 2018, il WRC si sposta sui tracciati della Gran Bretagna per affrontare la terz'ultima sfida del mondiale rally e per riprende il discorso lasciato in sospeso dopo il Rally di Turchia, vinto da Tanak sulla Toyota Yaris WRC 2018. Qui sotto troverete i risultati riepilogativi dei tre giorni di gara in aggiornamento. Il Rally di Turchia ha scombinato le pagine del Mondiale con il pilota estone a bordo della Yaris che ha scalzato dalla seconda posizione in classifica, Sebastien Ogier e la sua Ford. Tanak ora punta a alla prima posizione del leader provvisorio della classifica piloti, un certo Thierry Neuville in testa con 177 punti.

IL PROGRAMMA La partenza del Rally del Galles è prevista per giovedì 4 ottobre mentre dal venerdì si incomincerà a fare sul serio con la prima Prova Speciale. Il Rally del Galles si fermerà domenica con la prova spettacolo finale, non prima di aver esplorato e calcato le campagne e le foreste britanniche.

IN TV Il Rally del Galles 2018 sarà visibile in TV sulla piattaforma sportiva DAZN, utilizzabile sia dai clienti Mediaset Premium sia dagli utenti Sky (attraverso il decoder SkyQ), senza dimenticare la possibilità di vedere il Rally dalla piattaforma streaming web proprietaria del WRC: WRC+ ALL LIVE, a pagamento