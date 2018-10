Autore:

Simone Dellisanti

IL RE FRANCESE Sebastien Ogier, il pilota della Ford M Sport è tornato a dettare la propria legge nella terz'ultima prova del mondiale WRC 2018, il Rally del Galles. Durante la gara britannica di questo week end, il pilota francese non è stato certo perfetto e per buona parte del tempo in testa al Rally si è accasato comodo comodo, davanti a tutti, il driver finnico Jari-Matti Latvala a bordo della Toyota Yaris WRC. Ogier, però, si è svegliato sul più bello e cioè a poche Prove Speciali al termine del Rally. Il campione francese si è messo a recuperare decimi su decimi su Latvala, per poi arrivare al penultimo test di velocità e assestare la zampata vincente proprio all'ultima Power Stage, facendo suo il primo posto della classifica cronometrata dei piloti, a 10.6 secondi di vantaggio, con la Ford Fiesta, sulla Toyota Yaris di Latvala.

YARIS DOCET Dietro di lui, il pilota di punta della Toyota (dopo l'uscita dai giochi di Tanak e causa di un errore di guida che ha costretto Ott ad alzare bandiera bianca) Jari Matti Latvala ha concluso con 24.5 secondi di vantaggio su un'altra Toyota Yaris, guidata questa volta da Esapekka Lappi.

IL GRUPPO Fuori dal podio, concludono il loro Rally del Galles la Citroen di Breen seguita da tutte e tre le Hyundai guidate da Neuville, Mikkelsen e Paddon. Da segnalare l'ottava posizione di un'altra Citroen C3 guidata da Ostberg.

IL BELLO DEVE ANCORA VENIRE Ora mancano solo due gare al termine del Mondiale Rally WRC 2018 e il misero quinto posto di Neuville in questo Rally del Galles lo ha lasciato solo con un vantaggio di sette punti su Ogier. Un po' poco per restare tranquillo a poche 'tornate' dal termine soprattutto pensando che alle spalle di Neuville c'è una vecchia volpe come Ogier. La gara per l'Iride è viva più che mai.

LA CLASSIFICA FINALE