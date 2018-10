Autore:

IL FINNICO Temu Suninen, il pilota della Ford M Sport, si è aggiudicato il primo cronometro nella 'prova libera' del Rally del Galles, terz'ultima tappa del Mondiale WRC 2018. Il driver finlandese, al volante di una Ford Fiesta, è stato il più veloce nello scivoloso test di velocità di Clocaenog lungo 3.37 km e ha anticipato di soli 0.2 secondi un terzetto di piloti legati alla seconda posizione cronometrata. I suoi compagni di squadra Sébastien Ogier, Elfyn Evans e Jari-Matti Latvala (su Toyota) hanno fermato il cronometro tutti sullo stesso decimo.

TANAK CRASH Lo Shakedown è andato meno bene all'uomo del momento, Ott Tänak su Toyota Yaris WRC. L'estone, vincitore degli ultimi tre rally, si è preso un bello spavento quando la sua Toyota Yaris è andata in sottosterzo e ha colpito la parte sinistra senza però riportare gravi danni meccanici. Tanak è poi tornato al parco di servizio di Deeside dove gli è stato sostituito il sistema di raffreddamento del motore che incominciava, dopo il crash, ad aver qualche piccola perdita.

IN LOTTA Le strade dello Shakedown, misto ghiaia e fango, sono diventate rapidamente levigate e ancora più scivolose con il passare della mattinata e la maggior parte dei piloti non sono riusciti a migliorare i propri tempi. L'eccezione alla regola è stata Ogier che ha siglato il suo miglior tempo solo al suo quinto passaggio. Evans e Latvala, alla guida della Yaris, hanno ottenuto la loro migliore prestazione nel loro passaggio d'apertura mentre il tempo più veloce di Suninen è arrivato al suo secondo passaggio. Da registrare il quinto tempo di Craig Breen sulla Citroën C3, a soli 0.1 secondi di ritardo, con il leader del campionato Thierry Neuville sulla Hyundai Motorsport in sesta posizione, a 0.4 secondi.

