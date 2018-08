Autore:

IL GRANDE RALLY E' QUI SportItalia (canale 60) è pronta a farci vivere da vicino le emozioni del mondiale raccontando le ultime gare della stagione 2018 del grande rally, grazie al format 'SI Motori - speciale WRC', in onda una settimana esatta dopo le gare (il prossimo appuntamento, dopo il rally di Germania, verrà trasmesso lunedì 27 agosto alle 20. 30).

IL DUELLO IN CHIARO Nello studio condotto da Filippo Gherardi ci saranno ospiti, approfondimenti, grafiche e tutte le immagini in chiaro dei momenti più belli dei rally appena disputati. Insomma, un format ad hoc per immergerci completamente in questo finale al cardiopalma del WRC 2018, che vede Neuville sulla Hyundai e Ogier su Ford battagliare senza esclusione di colpi per conquistare l'iride finale. Attenzione però a Tanak sulla Toyota che ha vinto le ultime due tappe di questo campionato e che può ancora dire la sua prima della fine di questo mondiale. Il Rally di Turchia, quello del Galles, della Spagna e dell'Australia saranno tutti da seguire con "SI Motori - speciale WRC", fino all'ultima prova speciale, per vedere chi riuscirà a spuntarla in uno dei mondiali WRC più belli di sempre.