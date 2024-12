Oliver Solberg prende il posto di Pajari sulla Toyota Yaris Rally2

Dopo aver perso per soli 3 punti il titolo WRC2 2024, Oliver Solberg lascia la Skoda Fabia RS Rally2 del team Toksport per salire sulla Toyota GR Yaris Rally2 del team Printsport. Lo svedese eredita dunque la vettura con la quale Sami Pajari, promosso per il 2025 nella squadra ufficiale WRC di Toyota, gli ha negato quest'anno la gioia del mondiale cadetto, conquistato in extremis dal finlandese grazie al secondo posto nel Rally Giappone che ha chiuso la stagione.

WRC 2024, Rally Finlandia: Oliver Solberg (Skoda)

GRANDI ASPETTATIVE Il 23enne Solberg, figlio dell'iridato 2003 Petter, ha preso questa decisione per dare l'assalto al titolo WRC2 sfuggitogli negli ultmi due anni: ''Printsport è un team molto professionale e di successo. Conosco molti dei ragazzi dal passato, quindi mi è sembrato giusto andare con loro. E, naturalmente, sappiamo tutto della Toyota GR Yaris Rally2: è incredibile pensare che questa macchina sia uscita per la prima volta solo 11 mesi fa. Penso che tutti abbiano apprezzato il lavoro di sviluppo svolto da Toyota Gazoo Racing. Printsport ha un buon programma di test fino al 2025 e, come sempre, sono sicuro che ci saranno altri sviluppi da parte di Toyota Gazoo Racing. C'è un buon piano per essere il più preparati possibile''.

L'ADDIO A SKODA Nei due anni con la Skoda Fabia, Solberg ha conquistato cinque vittorie su 14 rally validi per il campionato WRC2, a cui si aggiungono altri 4 podi: ''Sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo ottenuto quest'anno e perdere il campionato per tre punti fa sicuramente male. Lasciare Škoda non è stata una decisione facile: sono molto grato a tutti di Škoda Motorsport e all'intero team Toksport per gli ultimi due anni. L'obiettivo ora è provare a vincere quanti più round WRC2 e, naturalmente, il campionato la prossima stagione''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/12/2024