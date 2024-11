Rovanpera racconta le differenze tra una F1 e una vettura rally

Giornata indimenticabile venerdì scorso per Kalle Rovanpera. Il finlandese, due volte campione del mondo WRC, ha potuto realizzare il sogno di guidare una monoposto di F1. Grazie allo sponsor Red Bull, il 24enne è sceso in pista sul circuito di Zeltweg mettendosi al volante della RB8 iridata nella stagione 2012 con Sebastian Vettel. Non solo, Rovanpera ha completato l'esperienza guidando anche una vettura di Formula 4 e una di Formula Renault 3.5.

Kalle Rovanpera test Red Bull Ring | @Red Bull Content Pool

UNA GIORNATA FANTASTICA Il 24enne, che quest'anno ha partecipato solo part time al mondiale rally gareggiando anche in gare di drifting e nella Porsche Carrera Cup del Benelux, ha completato 50 giri del Red Bull Ring: ''È stata una giornata fantastica, ho potuto guidare tre diverse vetture di formula. Ho fatto un bel po' di giri e, naturalmente, la F1 era qualcosa che aspettavo da molto tempo, quindi è stato davvero bello poterla finalmente guidare. La giornata è andata bene e mi sono ritrovato con delle sensazioni molto positive. Grazie a Red Bull e Red Bull Racing! È stata un'esperienza davvero incredibile, era attesa da un bel po' e io stesso sono rimasto con delle sensazioni molto positive, quindi grazie mille!''.

VEDI ANCHE

DIFFERENZE TRA F1 E RALLY L'occasione è stata interessante anche per capire come un pilota abituato alle vetture di rally si adatti a una monoposto di F1 dalle caratteristiche ovviamente molto diverse: ''Le differenze più grandi tra rally e F1 sono ovviamente che un'auto da rally si muove molto di più: la F1 è un po' come un'auto da kart, non si muove molto dalle sospensioni, ma ha un'incredibile quantità di aderenza e, naturalmente, un'enorme quantità di deportanza che ti consente di guidare molto più velocemente in curva. Anche fisicamente è molto diversa. C'è molta più forza G laterale, l'auto frena molto di più e gira di più: la sensazione è molto diversa per il pilota e l'auto ha un'incredibile quantità di aderenza. La prima volta che ti siedi, la sensazione è molto diversa rispetto a un'auto da rally: ti siedi in una posizione completamente diversa che cambia tutta la percezione''.

Kalle Rovanpera test Red Bull Ring | @Red Bull Content Pool

PRECEDENTI ILLUSTRI Non è la prima volta in tempi recenti che un pluricampione del WRC si siede al volante di una F1. In precedente, sempre grazie a Red Bull, la stessa occasione si era presentata per Sebastien Ogier e per Sebastien Loeb, il quale nel 2009 è stato vicino a correre con la Toro Rosso. Il progetto svanì quando non gli venne concessa la super licenza FIA necessaria per gareggiare in F1.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/11/2024