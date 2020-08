TORNA IL MONDIALE RALLY Si riaccendono i motori nel mondiale rally con la novità del Rally Estonia in programma nel primo fine settimana di settembre. Ripartono così anche le categorie WRC2 e WRC3, dove finora i piloti della Citroen l'hanno fatta da padroni. Nella prima, Mads Ostberg ha vinto con la sua C3 R5 sia a Monte-Carlo sia in Svezia e comanda nella generale, nella seconda Eric Camilli, Nicolas Ciamin e Yoihan Rossel hanno monopolizzato il podio della gara del Principato, mentre Marco Bulacia ha trionfato in Messico guadagnando anche la leadership di campionato.

OSTBERG PARTE FAVORITO Saranno 5 le Citroen C3 R5 al via del Rally Estonia: Ostberg nel WRC2, Bulacia, Rossel, Ciamin e Sean Johnston nel WRC3. Ostberg in Estonia ha già vinto nel 2011 e nel 2012 e conosce dunque bene le strade di questo evento per la prima volta inserito nel calendario del mondiale: ''Prima di tutto, sono davvero felice di tornare a correre nel WRC, soprattutto in Estonia, dove ho vinto due volte. Conosco molto bene le tappe e ho ottimi ricordi da qui, quindi non vedo l'ora di iniziare. Gareggiare nel Rally Liepaja in Lettonia mi ha aiutato a riprendere la velocità dopo così tanto tempo lontano dalla competizione. I test in programma questo fine settimana in Estonia ci consentiranno di mettere a punto qualche dettaglio in più, sono convinto che saremo ben preparati per questa gara. Sono determinato a ottenere un buon risultato qui e rafforzare la mia leadership nel WRC2''.

C3 R5 GIA' IN FORMA Con la ripresa delle attività agonistiche dopo la sosta forzata a causa della pandemia di coronavirus, le Citroen C3 R5 hanno già ricominciato ad ottenere successi e piazzamenti in giro per l'Europa. Tra questi, ricordiamo la vittoria di Alexey Lukyanuk al Rally di Roma valido per il campionato europeo e quella di Andrea Crugnola al Rally del Ciocco nel CIR, oltre al già citato Rally Liepaja dove Ostberg e Lukyanuk sono giunti rispettivamente secondo e terzo. Nel prossimo fine settimana, ben 9 C3 R5 sarà impegnate anche nel Rally Mont-Blanc Morzine, con Yoann Bonato nelle vesti di grande favorito dopo i tre successi tra il 2016 e il 2018.