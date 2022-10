Rally Spagna: al via la prima giornata, il programma

TOYOTA A CACCIA DEL BIS Dopo essersi assicurata il titolo Piloti con Kalle Rovanpera, nel Rally Spagna la Toyota proverà a chiudere i giochi anche per quanto riguarda il titolo Costruttori. La Hyundai cerca il bottino pieno con Thierry Neuville, dominatore delle ultime due edizioni del Rally RACC, Ott Tanak e l'idolo di casa Dani Sordo, mentre la casa giapponese schiera in questo fine settimana Sebastien Ogier. Il francese è stato il più rapido nello shakedown disputato giovedì. In casa M-Sport, ultimo appuntamento WRC per il navigatore di Craig Breen, Paul Nagle. L'appuntamento iberico è importante anche per la contesa del WRC2, con Andreas Mikkelsen che ha già disputato 7 rally e resterà a guardare il duello tra Emil Lindholm e Kajetan Kajetanowicz che lo seguono in classifica generale.

VEDI ANCHE

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY SPAGNA 2022

Prova Nome Lunghezza Ora SS1 Els Omells - Maldà 1 11.05 km 08:33 SS2 Serra de la Llena 1 11.79 km 09:33 SS3 Les Garrigues Altes 1 22.64 km 10:26 SS4 Riba-roja 1 13.98 km 11:26 SS5 Els Omells - Maldà 2 11.05 km 15:09 SS6 Serra de la Llena 2 11.79 km 16:09 SS7 Les Garrigues Altes 2 22.64 km 17:02 SS8 Riba-roja 2 13.98 km 18:02

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/10/2022