TANAK MARTELLA La seconda giornata del Rally Portogallo si è aperta nel segno di Ott Tanak. L'estone ha vinto tutte e tre le SS in programma questa mattina, estendendo il suo vantaggio su Elfyn Evans, passato da 6 a 19 secondi. Simile il guadagno ottenuto sull'altra Hyundai di Dani Sordo, ancora terzo ma che da 9 secondi ha visto crescere il suo distacco a 25 secondi. Restano questi tre piloti in lizza per il podio, mentre hanno perso nettamente gli inseguitori.

LA RINCORSA DI OGIER Al quarto posto troviamo ancora la Toyota di un ottimo Takamoto Katsuta, tallonato da Sebastien Ogier. Il francese aveva già guadagnato la quarta posizione, prima di un testacoda con spegnimento della vettura avvenuto nel corso della SS10. Danno cronometrico relativo, ma il leader del mondiale deve ancora inseguire quello che pare essere il piazzamento migliore possibile a cui ambire in questo weekend. Sesto rimane Kalle Rovampera, anche lui scivolato indietro dopo aver finito la giornata di venerdì a 29 secondi dal leader. Nel WRC resta in testa la Polo di Esapekka Lappi, ma si avvicina la Fiesta di Teemu Suninen, staccato ora di meno di 5 secondi. Ha perso invece terreno l'altra Volkswagen di Nikolaj Gryazin, ora terzo ma lontano dai leader.

RALLY PORTOGALLO 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS11