BOTTA E RISPOSTA TRA TOYOTA Prosegue anche nella terza giornata del Rally Montecarlo il duello sul filo dei secondi tra le Toyota Yaris di Elfyn Evans e Sebastien Ogier. Grazie a un'eccellente prestazione nella PS10, la seconda disputata quest'oggi, il gallese è tornato padrone della prima posizione in classifica generale, così come ieri mattina. Ogier, leggermente più veloce di Evans nella PS9 vinta dal terzo incomodo Neuville, ha perso 7,6 secondi e ora si trova a inseguire a 4,8 secondi dal compagno di squadra.

LE HYUNDAI PERDONO TERRENO Le prove di questa mattina hanno visto, come detto, Neuville in evidenza nella PS9. Il belga della Hyundai ha però perso quasi 14 secondi nella speciale successiva e ora si trova a 16,6 secondi da Evans. Un distacco minimo, ma in un rally giocato sul filo dei centesimi rischia di essere irrecuperabile nelle sei prove rimanenti. Al quarto posto troviamo ancora l'altra i20 di Sebastien Loeb. Il nove volte campione del mondo ha però perso ben 38 secondi nella PS10 e ora deve guardarsi le spalle dal duo finlandese formato da Esapekka Lappi e Kalle Rovampera, che continua a viaggiare su tempi analoghi ed è ora a meno di un minuto dal francese.

SALE LA CITROEN Nella seconda metà della top10, sale al settimo posto la C3 di Eric Camilli, sempre più leader del WRC3. il francese ha scavalcato la Yaris WRC del giapponese Takamoto Katsuta e ha un vantaggio di un minuto e venti sull'altra Citroen di Nicolas Ciamin. Al decimo posto il primo dei piloti WRC2, Mads Ostberg anche lui su Citroen. Il norvegese è tallonato dalla Hyundai di Christian Veiby ora staccato di soli 13 secondi.

RALLY MONTECARLO, CLASSIFICA DOPO PS10