VOLTARE PAGINA A 31 anni Elfyn Evans ha lasciato il nido rappresentato da M-Sport Ford, team con cui ha corso fin dal suo esordio nel Mondiale Rally, per approdare nell'ambiziosa e ricca Toyota. Una grande occasione per il gallese, reduce da una stagione par-time per via di un infortunio e ancora all'inseguimento di un'autentica esplosione nel WRC, che dovrà quindi dimostrarsi pronto ad arricchire un palmares che per ora conta una sola vittoria nel WRC.

LA CARRIERA Dopo aver vinto la WRC Academy Cup nel 2012, Evans ha esordito nel WRC2 al volante di una Ford Fiesta con un programma finanziato, iniziando nel frattempo il suo rapporto con M-Sport nelle vesti di collaudatore. Dopo aver vinto l'appuntamento conclusivo in Gran Bretagna, nel 2014 il team britannico lo promuove al ruolo di titolare nel WRC. Due buone stagioni, con due podi nel 2015, non gli garantiscono la riconferma nella massima categoria. Sceso nuovamente nel WRC2, dimostra le sue qualità con tre vittorie e cinque podi che gli permettono di concludere secondo alle spalle di Esapekka Lappi, a pari punti con Teemu Suninen. M-Sport lo riporta nel WRC nel 2017, anno in cui ottiene i suoi migliori risultati, tra cui una vittoria dal sapore doppiamente dolce sulle strade di casa, nel Rally Gran Bretagna, e due secondi posti. Nel 2018 e 2019 cala leggermente di rendimento, pur conquistando due podi per ciascuna stagione.

ELFYN EVANS, LA SCHEDA