SORDO MANTIENE, SUNINEN CROLLA Il Rally d'Italia 2020 ha superato la metà del suo percorso, con 10 SS su 16 completate. Al termine della seconda mattina di competizione al comando troviamo ancora Dani Sordo, con un vantaggio di 31 secondi sul compagno di squadra Thierry Neuville che prosegue nel suo recupero dopo un avvio non eccezionale. Scompare invece dalle posizioni del podio la Ford Fiesta di Teemu Suninen, ora addirittura quinto a causa di un guasto idraulico che ha coinvolto il freno a mano.

🇮🇹 #WRC Top 3 Overall Standings after SS10 /16



1️⃣ @DaniSordo 01:55:45.6

2️⃣ @ThierryNeuville +31.6

3️⃣ @SebOgier +34.6



LIVE STREAM & Standings ➡️ https://t.co/m2aWjw9Ya9



🔴 Up next: SS11 Sedini - Castelsardo 2, LIVE at 16:08 (UTC+2)#WRCLive | #RallyItaly | #JumpingInTheDust pic.twitter.com/aZXRCOCpji