IN CROCIERA VERSO IL PODIO Con soli quattro piloti della categoria WRC sopravvissuti ai primi due giorni di gara, e peraltro ben distanziati tra di loro, la mattina conclusiva del Rally Italia si è svolta senza particolari sussulti, in attesa della Power Stage finale che assegna punti aggiuntivi sempre preziosi in ottica mondiale. Sebastien Ogier ha amministrato il suo vantaggio, mentre Elfyn Evans ha vinto due speciali, lasciandone una a Thierry Neuville. Sono questi i tre protagonisti del podio di questa emozionante tappa italiana del WRC, un appuntamento che ha dato un'ulteriore spallata alle speranza di titolo dei portacolori Hyundai, protagonisti di una nuova dolorosissima Caporetto.

POWER STAGE CON BRIVIDO I ritiri di Ott Tanak prima e Dani Sordo poi hanno privato la casa coreana di una possibile vittoria e di un piazzamento sul podio che avevano un peso specifico importantissimo. Come già avvenuto nel precedente Rally Portogallo, le i20 si sono dovute accontentare del premio di consolazione della Power Stage. I 5 punti destinati al vincitore sono andati a Neuville, che ha preceduto di un paio di decimi l'estone, mentre al terzo posto ha chiuso Kalle Rovampera, altro pilota vittima delle insidie degli sterrati sardi e ritiratosi già venerdì. Gli ultimi punti vengono conquistati da Ogier, quarto, e Sordo, quinto. È stato un finale col brivido invece per Evans: il britannico ha visto la sua Yaris quasi ammutolirsi dopo il passaggio attraverso il guado della Power Stage. Dopo qualche secondo in cui la Toyota ha proseguito a passo d'uomo, il motore si è ripreso. Evans ha perso circa 18 secondi per l'episodio, non sufficienti per permettere a Neuville di togliergli il secondo posto nella generale. L'inglese resta però a secco di punti aggiuntivi e perde ulteriore terreno da Ogier nella classifica del Mondiale.

HUTTUNEN RESISTE A OSTBERG Nel WRC2, il combattuto testa a testa tra Jari Huttunen e Mads Ostberg è terminato a favore del primo, che ha dunque resistito agli attacchi dell'ex leader, penalizzato ieri di 1 minuto per essersi presentato in ritardo a un check-in. I due chiudono al quinto e sesto posto assoluto di una classifica mutilata dai tanti ritiri, mentre è ottavo il vincitore del WRC3, Yoan Rossel. Prossimo appuntamento a fine giugno, con il ritorno del mitico Rally Safari Kenya.

