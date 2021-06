CANCELLARE IL PORTOGALLO Il Rally Italia Sardegna è iniziato con una mattina subito ricca di emozioni. Nelle prime quattro prove speciali in programma si è messo in grande evidenza Ott Tanak, voglioso di riscattarsi dopo la vittoria sfumata nel precedente appuntamento in Portogallo. Sfruttando la favorevole posizione di partenza, l'estone ha dominato tutte le SS fin qui disputate, prendendo il comando fin dalla Filigosu-Sa Conchedda che ha aperto il programma. Alle sue spalle è emerso Dani Sordo, reduce invece da un positivo secondo posto nel precedente rally, che permette alla Hyundai di iniziare con due vetture al vertice.

ROVAMPERA DURA POCO Alle spalle di Tanak, si era messo inizialmente in evidenza il giovane Kalle Rovampera. Il figlio d'arte era stabilmente secondo, prima di incappare in un pesante danneggiamento alla sospensione anteriore destra nel corso della SS4 che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca dopo circa 12 km. In terza posizione troviamo così Sebastien Ogier, sempre molto regolare nelle prestazioni e bravo a sfruttare gli errori degli avversari. Il francese della Toyota evita la tripletta Hyundai, con Thierry Neuville che al momento si deve accontentare del quarto posto, davanti alle Yaris di Takamoto Katsuta e del leader del mondiale Elfyn Evans, al momento svantaggiato dal dover passare per primo sugli sterrati sardi.

CAPPOTTAMENTI E... RUOTE PERSE La mattina è stata movimentata da altri incidenti. Teemmu Suninen si è cappottato con la sua Ford Fiesta ed è stato costretto al ritiro, mentre Mads Mikkelsen è stato più fortunato ed ha potuto proseguire dopo essere finito ruote all'aria. Il norvegese della Skoda ha però perso oltre tre minuti e mezzo per questo inconveniente capitatogli durante la SS4. La classifica del WRC2 è così comandata da Mads Ostberg con una dozzina di secondi di vantaggi su Jari Huttunen. Infine, da segnalare il curioso appello del team Kaur Motorsport che ha utilizzato i social per chiedere un aiuto per ritrovare la ruota persa dalla Polo di Egon Kaur nel finale della SS1. L'estone ha poi regolarmente preso parte alle SS2 e SS3, salvo ritirarsi nel corso della SS4.

Car #36 lost a wheel at the end of SS1 (about 500m from end) but we need that wheel back! Egon couldn't find it. If someone has, please take it to a marshal or Service Park - Printsport Racing.#WRC #WRCLive #RallyItaly #RallyItaliaSardegna — Kaur Motorsport (@KaurMotorsport) June 4, 2021

RALLY ITALIA SARDEGNA, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS4