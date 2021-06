TANAK DI NUOVO KO Dopo una prima giornata del Rally Italia nel segno della Hyundai, con il nuovo ordine di partenza dei piloti il sabato ha visto andare in scena la rimonta delle Toyota. Sebastien Ogier ed Elfyn Evans hanno vinto tre delle quattro speciali disputate finora, recuperando secondi e posizioni sui piloti della Hyundai. Per la casa coreana, però, la notizia peggiore è arrivata nel finale della SS12 che ha chiuso il programma della mattina. Sulla Lerno - Monti di Alà, infatti, Ott Tanak ha impattato contro una pietra, danneggiando pesantemente la sua i20, tanto da essere costretto al ritiro. Un'amarezza simile a quella del Portogallo per il pilota estone, che cede così la leadership della corsa a Ogier.

RISCOSSA TOYOTA Come detto, dopo un venerdì a favore della Hyundai sono le Yaris le protagoniste di oggi. Ogier ha scavalcato nettamente Dani Sordo e lo precede ora di 17 secondi. Lo spagnolo deve anche guardarsi alle spalle, perché Evans sta risalendo fortissimo e lo insegue a soli 15 secondi, dopo aver a sua volta staccato Thierry Neuville. Perde terreno invece la Yaris di Takamoto Katsuta, vittima di una doppia foratura nella SS12. Ritiro definitivo invece per la Ford di Gus Greensmith e problemi anche per la Hyundai di Pierre-Louis Loubet. Il francese ha perso molto terreno sempre nel corso della SS12 ed è arrivato al traguardo accompagnato da un poco confortante odore di bruciato. Nel WRC2 prosegue il duello tra Mads Ostberg e Jari Huttunen, con il pilota della Citroen che mantiene 25 secondi sul rivale della Skoda.

RALLY ITALIA SARDEGNA, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS12