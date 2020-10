SORDO LEADER... SARDO Si conclude la seconda giornata del Rally Italia Sardegna e al comando troviamo ancora Dani Sordo, leader ormai dall'ultima prova del mattino del venerdì. Lo spagnolo mantiene un vantaggio di quasi 30 secondi da amministrare nelle ultime quattro speciali in programma domenica, difendendosi anche dalle invasioni di pista di qualche... mucca, come accaduto oggi (video sotto). Alle sue spalle, il pomeriggio ha portato invece un'interessante novità: Sebastien Ogier ha superato Thierry Neuville al secondo posto.

LA LOTTA PRINCIPALE Il francese della Toyota ha superato il belga, penalizzato dalla scelta di montare gomme medie nel pomeriggio. Neuville, che stava facendo un pensierino alla vittoria per rientrare in lizza per il titolo mondiale, è stato scavalcato per un secondo e mezzo e domani proverà a sottrarre al francese punti importanti per la classifica generale. Il leader del campionato WRC Elfyn Evans rimane infatti al quarto posto, con 8 secondi da amministrare su Teemu Suninen, il quale ha ripreso a viaggiare su buoni ritmi dopo i problemi al freno a mano di questa mattina. Ormai definite le posizioni successive, con Ott Tanak sesto e Pierre-Louis Luobet settimo.

ROVAMPERA SALUTA All'ottavo posto della generale troviamo il leader del WRC3, Jari Huttunen, che ha rafforzato la sua prima posizione di classe sul polacco Kajetan Kajetanowicz, mentre perde ancora terreno Oliver Solberg. Nel WRC2 prima posizione sempre saldamente nelle mani di Pontus Tindemand. Intanto, dopo il botto di questa mattina, Kalle Rovampera ha comunicato che non rientrerà in gara domani: troppo pesanti i danni riportati nello scontro con un albero.

RALLY ITALIA SARDEGNA, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS12