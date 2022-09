Rally Grecia: Loeb riparte forte e allunga

SS8 - SEB ALLUNGA Il sabato del Rally Acropoli è iniziato con la lunga (33 km) speciale Pyrgos 1 che ha dato uno scossone alla classifica. Il miglior tempo è stato fatto segnare da Ott Tanak, ma molto bene sono andati anche Sebastien Loeb e Thierry Neuville, tutti racchiusi in meno di 5 secondi mentre il quarto, Esapekka Lappi, è rimasto a 17 secondi. Ciò ha comportato il rafforzamento della leadership di Loeb, che ora ha 19 secondi di margine su Neuville che è salito al secondo posto davanti a Pierre-Louis Loubet e Lappi, mentre Tanak è quarto ma ha il podio nel mirino. Ancora nelle retrovie Kalle Rovanpera che non è andato oltre il nono tempo, nonostante non sia più il primo a passare sugli sterrati ellenici.

RALLY GRECIA 2022, CLASSIFICA DOPO SS8

Pos Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Loeb Ford 1:37:19.7 2 Thierry Neuville Hyundai +19.0 3 Pierre-Louis Loubet Ford +20.4 4 Esapekka Lappi Toyota +24.2 5 Ott Tanak Hyundai +29.4 6 Dani Sordo Hyundai +40.7 7 Elfyn Evans Toyota +54.6 8 Gus Greensmith Ford +1:01.1 9 Kalle Rovanpera Toyota +1:41.2 10 Takamoto Katsuta Toyota +2:31.8

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY GRECIA 2022

Prova Nome Lunghezza Ora Ora italiana SS8 Pyrgos 1 33.2 km 08:33 07:33 SS9 Perivoli 1 17.42 km 09:34 08:34 SS10 Tarzan 1 23.37 km 11:08 10:08 SS11 Pyrgos 2 33.2 km 14:33 13:33 SS12 Perivoli 2 17.42 km 15:34 14:34 SS13 Tarzan 2 23.37 km 17:08 16:08

