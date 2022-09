Rally Grecia: Tanak il più rapido nello shakedown

TANAK RINCORRE IL TRIS Il WRC ritorna questo fine settimana il Rally Acropoli Grecia, storico appuntamento rientrato in calendario lo scorso anno. Dopo i successi in Finlandia e Belgio, Ott Tanak proverà a proseguire il suo momento magico in un rally che nel 2021 lo vide chiudere al secondo posto. Resta comunque in controllo della classifica generale Kalle Rovanpera, vincitore della passata edizione e atteso a una grande prova dopo l'errore che gli è costato il ritiro prematuro in Belgio. Nello shakedown Hyundai in spolvero con Tanak che ha preceduto Thierry Neuville, quarto Dani Sordo dietro alla Ford di Craig Breen. Il team M-Sport schiera in questo fine settimana anche Sebastien Loeb, il quale stamattina ha accusato qualche problema tecnico. Inizio ufficiale questa sera con la prova spettacolo dentro allo Stadio Olimpico di Atene, poi da domani si inizia a fare sul serio.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY GRECIA 2022

GIOVEDI' 8 SETTEMBRE Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS1 EKO SSS Olympic Stadium 1.95 km 20:08 19:08 VENERDI' 9 SETTEMBRE Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Loutraki 1 17.95 km 07:53 06:53 SS3 Harvati 14.42 km 08:46 07:46 SS4 Loutraki 2 17.95 km 11:29 10:29 SS5 Dafni 13.99 km 13:12 12:12 SS6 Livadia 21.03 km 15:15 14:15 SS7 Bauxites 22.97 km 17:53 16:53

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/09/2022