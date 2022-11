Rally Giappone: volata finale tra Neuville ed Evans

ULTIMI SCAMPOLI DI STAGIONE Ultime cinque prove speciali della stagione 2022 del WRC che saranno decisive per decretare il vincitore del Rally Giappone. Quasi 70 km sui quali si sfideranno in particolare Thierry Neuville ed Elfyn Evans, separati da appena 4 secondi dopo due giorni di gara. Come sempre, l'ultima prova varrà anche come Power Stage, assegnando punti extra.

VEDI ANCHE

Rally Giappone, cronaca e risultati del sabato

PROGRAMMA ULTIMA GIORNATA RALLY GIAPPONE 2022

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS15 Asahi Kougen 7.52 km 08:08 00:08 SS16 Ena City 1 21.59 km 09:12 01:12 SS17 Nenoue Plateau 11.6 km 10:10 02:10 SS18 Ena City 2 21.59 km 11:48 03:48 SS19 Asahi Kougen Power Stage 7.52 km 14:18 06:18

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/11/2022