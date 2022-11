Rally Giappone: si riparte all'insegna dell'equilibrio

LUNGHE E CORTE Il programma del sabato del Rally Giappone prevede sette speciali, per circa 65 km cronometrati. Ci sono prove come la Nukata forest, da ripetere due volte, lunghe oltre 20 km e altre come la Okazaki City di appena 1,4 km. Un mix da cui potrebbero uscire risposte importanti per rompere l'equilibrio creatosi dopo la prima giornata, con i primi tre in classifica racchiusi in appena 5 secondi. Si inizia all'alba giapponese, quando in Italia non sarà ancora passata la mezzanotte.

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA RALLY GIAPPONE 2022

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS8 Nukata Forest 1 20.56 km 07:07 23:07 SS9 Lake Mikawako 1 14.74 km 08:08 00:08 SS10 Shinshiro City 7.08 km 09:03 01:03 SS11 Nukata Forest 2 20.56 km 12:37 04:37 SS12 Lake Mikawako 2 14.74 km 13:38 05:38 SS13 Okazaki City SSS 1 1.4 km 15:36 07:36 SS14 Okazaki City SSS 2 1.4 km 15:54 07:54

Pubblicato da Luca Manacorda, 11/11/2022