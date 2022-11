Rally Giappone: Ogier vince la prova spettacolo d'apertura

RITORNO IN SOL LEVANTE Dopo ben 12 anni, un'attesa resa ancora più lunga dai rinvii causa pandemia di Covid-19, nel mondiale WRC torna di scena il Rally Giappone. L'appuntamento nel Sol Levante avrà l'onore di chiudere la stagione 2022, la quale ha ormai emesso i suoi verdetti più importanti con i successi iridati di Kalle Rovanpera e della Toyota. La casa giapponese vuole ovviamente onorare la gara di casa e l'inizio è incoraggiante grazie a Sebastien Ogier. Il francese, reduce dal successo nel Rally Spagna e vincitore nel 2010 dell'ultima edizione del rally nipponico, ha ottenuto il miglior tempo nella prova spettacolo che ha aperto la contesa, precedendo di una manciata di centesimi Craig Breen, Ott Tanak, Thierry Neuville e lo stesso Rovanpera. La contesa entrerà nel vivo alle 23 ora italiana, con l'inizio del programma della giornata del venerdì.

VEDI ANCHE

RALLY GIAPPONE 2022, CLASSIFICA DOPO SS1

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Sebastien Ogier Toyota 2:07.0 2 Craig Breen Ford +0.1 3 Ott Tanak Hyundai +0.2 4 Thierry Neuville Hyundai +0.3 5 Kalle Rovanpera Toyota +0.6 6 Elfyn Evans Toyota +1.2 7 Takamoto Katsuta Toyota +1.9 8 Gus Greensmith Ford +2.2 9 Dani Sordo Hyundai +3.1 10 Emil Lindholm Skoda +4.0

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY GIAPPONE 2022

SEI LUNGHE SPECIALI Dopo la prova spettacolo che ha aperto il Rally Giappone nella giornata di giovedì, l'appuntamento nipponico entra nel vivo quando in Italia non sarà ancora venerdì, con la SS2 che scatta alle 7:02 ora locale, le 23:02 da noi. Il programma prevede tre speciali da ripetere due volte, per un totale di oltre 65 km cronometrati. Con i principali titoli mondiali già assegnati a Kalle Rovanpera e alla Toyota, le attenzioni saranno soprattutto sui protagonisti del WRC2. Emil Lindholm e Kajetan Kajetanowicz hanno la possibilità di scavalcare l'assente Andreas Mikkelsen (fermo a quota 109 punti) partendo entrambi da quota 104. Una situazione che non permette loro di fare troppi calcoli, se non quello di battersi l'uno con l'altro.

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Isegami's Tunnel 1 23.29 km 07:02 23:02 SS3 Inabu Dam 1 19.38 km 08:00 00:00 SS4 Shitara Town R 1 22.44 km 08:58 00:58 SS5 Isegami's Tunnel 2 23.29 km 13:31 05:31 SS6 Inabu Dam 2 19.38 km 14:29 06:29 SS7 Shitara Town R 2 22.44 km 15:27 07:27

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/11/2022