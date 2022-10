Rally Spagna: si decide tutto in quattro speciali

ARRIVO IN VOLATA Quattro prove e circa 56 km in programma nella giornata finale del Rally Spagna 2022. Sebastien Ogier cercherà di amministrare i 20 secondi di margine su Thierry Neuville, il quale è in lotta con Kalle Rovanpera per la seconda posizione. La Toyota potrebbe festeggiare la conquista aritmetica del titolo Costruttori.

VEDI ANCHE

Cronaca e classifica Rally Spagna dopo la seconda giornata

PROGRAMMA TERZA GIORNATA RALLY SPAGNA 2022

Prova Nome Lunghezza Ora SS16 Pratdip 1 12.15 km 07:00 SS17 Riudecanyes 1 15.9 km 08:08 SS18 Pratdip 2 12.15 km 10:29 SS19 Riudecanyes 2 Wolf Power Stage 15.9 km 12:18

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/10/2022