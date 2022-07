Rally Estonia: Evans parte forte, Breen è già fuori!

LOTTA A TRE A metà giornata si inizia a delineare la classifica del Rally Estonia 2022. Elfyn Evans ha vinto altre due speciali rafforzando la sua leadership, ma Ott Tanak e Kalle Rovanpera non mollano. Questi tre piloti al momento sembrano viaggiare su un altro livello rispetto al resto dei partecipanti. Alle loro spalle troviamo Thierry Neuville, che lamenta qualche problema di setup, ed Esapekka Lappi che partecipa a questo evento al volante della Yaris su cui si alterna con Sebastien Ogier. I due formano una coppia nelle posizioni appena fuori dal podio, ma con un discreto vantaggio sul resto della top10, guidato dalla Ford di Adrien Fourmaux.

BREEN OUT Ha invece alzato bandiera bianca nel corso della SS4 la Puma di Craig Breen: l'irlandese è uscito di strada danneggiando in modo irreparabile la sua vettura allo sterzo. Qualche problema anche per Oliver Solberg che si è girato e paga già un distacco pesante da Evans. Nel WRC2 bella lotta a tre tra Andreas Mikkelsen, Teemu Suninen ed Egon Kaur, racchiusi in una manciata di secondi. Oggi pomeriggio secondo passaggio sulle quattro prove percorse stamattina.

VEDI ANCHE

RALLY ESTONIA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS5

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Elfyn Evans Toyota 38:36.1 2 Ott Tanak Hyundai +12.5 3 Kalle Rovanpera Toyota +18.7 4 Thierry Neuville Hyundai +41.0 5 Esapekka Lappi Toyota +43.6 6 Adrien Fourmaux Ford +1:04.8 7 Takamoto Katsuta Toyota +1:06.6 8 Gus Greensmith Ford +1:09.4 9 Pierre-Louis Loubet Ford +1:11.2 10 Oliver Solberg Hyundai +1:35.8

PARTENZA LINEARE Il Rally Estonia 2022 è entrato nel vivo con le prime speciali del venerdì. Inizio forte di Elfyn Evans che, sfruttando la posizione di partenza favorevole, vinto SS2 e SS3 davanti a Ott Tanak, particolarmente motivato dal correre sulle strade di casa. Alle loro spalle si difende bene Kalle Rovanpera, terzo nonostante il ruolo da ''apripista'' che ha oggi. Per lui un piccolo brivido nel corso della SS2, quando ha colpito una grossa pietra con una ruota. In generale, l'avvio è filato abbastanza liscio per tutti i protagonisti del WRC, con 11 piloti racchiusi al momento in meno di 50 secondi.

RALLY ESTONIA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS3

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Elfyn Evans Toyota 24:00.8 2 Ott Tanak Hyundai +5.3 3 Kalle Rovanpera Toyota +12.6 4 Craig Breen Ford +14.2 5 Thierry Neuville Hyundai +22.1 6 Esapekka Lappi Toyota +29.8 7 Adrien Fourmaux Ford +45.5 8 Oliver Solberg Hyundai +46.5 9 Pierre-Louis Loubet Ford +46.8 10 Gus Greensmith Ford +46.9

AGGIORNAMENTO DEL GIOVEDI' SERA

PRIMO ASSAGGIO Si sono accesi i motori al Rally Estonia, settimo appuntamento della stagione WRC 2022. La giornata di oggi si è aperta con lo shakedown (nel corso del quale Takamoto Katsuta ha distrutto la sua Yaris) e si è chiusa con la breve (1,66 km) SS1, classica prova spettacolo a favore del pubblico. Il miglior tempo è stato realizzato dalla Ford Puma di Craig Breen, che ha preceduto di appena un decimo il leader del mondiale Kalle Rovanpera. Distacchi ovviamente molto ravvicinati, con i primi 10 racchiusi in meno di 2 secondi. Venerdì si comincia a fare sul serio con 8 prove speciali, di cui trovate il dettaglio più in basso.

RALLY ESTONIA 2022, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS1

Pos. Pilota Auto Distacco 1 Craig Breen Ford 1:38.7 2 Kalle Rovanpera Toyota +0.1 3 Elfyn Evans Toyota +0.2 4 Thierry Neuville Hyundai +0.3 5 Ott Tanak Hyundai +0.5 6 Esapekka Lappi Toyota +0.7 7 Takamoto Katsuta Toyota +0.9 8 Gus Greensmith Ford +1.5 9 Oliver Solberg Hyundai +1.6 10 Pierre-Louis Loubet Ford +1.7

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY ESTONIA 2022

Prova Nome Lunghezza Ora locale Ora italiana SS2 Peipsiääre 1 24.35 km 07:45 06:45 SS3 Mustvee 1 17.09 km 08:43 07:43 SS4 Raanitsa 1 21.45 km 10:26 09:26 SS5 Vastsemõisa 1 6.7 km 11:29 10:29 SS6 Peipsiääre 2 24.35 km 15:16 14:16 SS7 Mustvee 2 17.09 km 16:14 15:14 SS8 Raanitsa 2 21.45 km 17:57 16:57 SS9 Vastsemõisa 2 6.7 km 19:00 18:00

Pubblicato da Luca Manacorda, 15/07/2022