INIZIO COMBATTUTO Il Rally Croazia è iniziato nel segno della sfida tra Thierry Neuville e la coppia della Toyota formata da Elfyn Evans e Sebastien Ogier. Il belga della Hyundai ha preso il comando sin dalla prima prova speciale, mentre alle sue spalle sono emersi sin dalla SS2 le due Yaris, per una sfida che si preannuncia combattuta per tutto il fine settimana. Al termine della SS4 che ha chiuso il programma del mattino, i primi tre in classifica generale sono racchiusi in soli 12 secondi.

AHI ROVAMPERA Dietro alle posizioni da podio inseguono, ma con distacchi maggiori, le due i20 di Ott Tanak e Craig Breen, che precedono la coppia Ford formata da un positivo Adrien Fourmaux e da Gus Greensmth. E' invece già fuori dai giochi Kalle Rovampera, incappato in uno spettacolare incidente nel corso della SS1.