CAMBIO AL VERTICE L'inseguimento delle Toyota a Thierry Neuville si è concretizzato nella seconda mattina del Rally Croazia. Nella SS9 che ha aperto la giornata, Sebastien Ogier ed Elfyn Evans hanno ottenuto rispettivamente il primo e il terzo tempo, scavalcando il belga della Hyundai che aveva chiuso in testa ieri. Il margine delle due Yaris è andato via via aumentando fino ai 19,6 secondi che Ogier può ora vantare sul pilota della i20, rallentato nella SS12 da un problema ai freni.

CROLLA BREEN, BENE FOURMAUX Alle spalle dei primi tre si mantiene agevolmente quarto Ott Tanak con la seconda delle Hyundai, mentre scompare dai piani alti Craig Breen, il quale ha perso oltre due minuti nella SS9 a causa di un problema tecnico sulla sua i20 e si trova ora nono. Al quinto posto sale così un Adrien Fourmaux sempre più convincente al volante della Ford Fiesta. Nel WRC2 prosegue il duello sul filo dei secondi tra la Citroen di Mads Ostberg e la Vokswagen Polo di Nikolaj Gryazin, con il norvegese che ha ripreso il comando al termine della SS12 con appena 2,3 secondi di margine. Nel WRC3 Kajetan Kajetanowicz guida un terzetto di Skoda Fabia che sta monopolizzando il podio della categoria. Oggi pomeriggio in programma il secondo passaggio sule quattro speciali già percorse stamattina.

RALLY CROAZIA 2021, CLASSIFICA GENERALE DOPO SS12