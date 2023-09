Il presidente della FIA alimenta la speranza: "Subaru interessata al rientro nel WRC"

Il WRC potrebbe presto riabbracciare uno dei costruttori che ha scritto pagine entrate nella storia del Mondiale Rally. Parliamo della Subaru, casa giapponese che disputò l'ultima stagione nell'ormai lontano 2008, prima di ritirarsi per via della crisi economica globale che stava esplodendo in quegli anni. Ora qualcosa si sta muovendo e a confermarlo è una fonte più che autorevole.

LA RIVELAZIONE A rivelare le trattative in corso per riportare nel WRC la casa produttrice dell'Impreza passata negli anni tra le mani di nomi mitici come Colin McRae e Oliver Solberg è stato Ben Sulayem, presidente della FIA, presente al via del Rally Acropoli di scena in questi giorni in Grecia: ''Non è un segreto, ho avuto un buon incontro con il signor Akio Toyoda (presidente della Toyota, ndr) e gli ho chiesto cosa possiamo fare per attirare più produttori nel WRC e mi ha detto che qualcuno è interessato. E ha menzionato la Subaru. Possiedono una percentuale della Subaru e sosterranno un'iniziativa di ingresso. E sento che uno come lui, quando parla, parla con sicurezza. Spero che qualcosa di ciò accada''.

TOYOTA IN AIUTO Il problema principale per la Subaru nella creazione di una vettura Rally1 non sarebbe il telaio, quanto il motore ibrido. A risolvere questo inconveniente sarebbe proprio la Toyota. Ben Sulayem ha aggiunto: ''Vedo segnali positivi da parte del presidente della Toyota nel convincere la Subaru a tornare e a fornirle il motore, laddove il problema di Subaru riguarda il motore. Posso vedere alcuni segnali di ottimismo lì, davvero''.

VITTORIE AMERICANE Dopo l'uscita di scena dal WRC, Subaru è rimasta attiva nei rally con il programma Subaru Motorsports USA gestito da Vermont SportsCar, facendo incetta di titoli nel campionato americano. Recentemente la casa giapponese ha sviluppato una nuova auto da RallyCross basata sul telario 23R che ha subito vinto all'esordio nell'Ojjbwe Forests Rally, disputato nel Minnesota a fine agosto. Nel WRC, il Subaru World Rally Team ha vinto tre titolo Costruttori (1995, 1996 e 1997) e tre titoli piloti con Colin McRae, Richard Burns e Oliver Solberg (1995, 2001 e 2003).

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/09/2023