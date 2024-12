Hyundai, Toyota e M-Sport promuovono le novità regolamentari previste per il 2027

Dal World Motor Sport Council tenutosi questa settimana in Ruanda sono usciti i nuovi regolamenti tecnici che il WRC adotterà dal 2027 e per un ciclo lungo ben 10 anni. Si tratterà di un importante cambiamento per il Mondiale Rally, con novità pensate soprattutto per abbattere i costi e favorire l'ingresso di nuove case automobilistiche e nuovi modelli, anche appartenenti a settori diversi tra loro. Le reazioni di Hyundai, Toyota e M-Sport/Ford sono state tutte positive, grazie anche al loro coinvolgimento diretto nella stesura dei regolamenti.

WRC 2027

HYUNDAI: BENE LA RIDUZIONE DEI COSTI Dal 2027 è stato posto un tetto di costo massimo pari a 350.000 euro per vettura, un taglio di circa il 50% rispetto ad ora. Hyundai, che quest'anno ha vinto il titolo Piloti con Thierry Neuville, sottolinea l'importanza di questo aspetto centrale dei nuovi regolamenti. Il team principal Cyril Abiteboul ha commentato: ''È sempre positivo per i produttori avere una tabella di marcia a lungo termine per i campionati che possiamo valutare e migliorare nel complesso. Accogliamo con favore gli importanti sforzi fatti per ridurre i costi, poiché lo sport ha bisogno di stabilizzare e sviluppare la sua base di produttori. Non vediamo l'ora di sviluppare il valore dello sport presentando auto spettacolari in entusiasmanti formati di rally per aumentare la base di fan''.

M-SPORT: POSITIVA LA MAGGIOR ACCESSIBILITA' Il team britannico, che prepara le Ford Puma, ha sottolineato come i nuovi regolamenti possano invogliare più costruttori a partecipare al WRC, in modo da avere così più team e più piloti partecipanti rispetto alle poche Rally1 presenti al momento. L'amministratore delegato Malcolm Wilson ha dichiarato: ''Penso che i regolamenti approvati oggi siano la strada giusta per il WRC. Abbiamo bisogno di avere nuovi iscritti, più team e piloti che competono ai massimi livelli e questi regolamenti per il 2027 incoraggeranno questo. Ci consentirà di dare una possibilità a più giovani piloti, il che è essenziale per il successo a lungo termine dello sport, ed è anche molto importante che rendiamo il WRC più accessibile, consentendo ai team di competere insieme ai produttori''.

WRC27

TOYOTA: DETTAGLI DA OTTIMIZZARE Vincitrice del titolo Costruttori 2024, e grande protagonista delle ultime annate del WRC, Toyota ha sottolineato il ruolo avuto nella stesura dei nuovi regolamenti, aggiungendo come sia necessari migliorare ancora alcuni dettagli. Il team principal Jari-Matti Latvala ha spiegato: ''Abbiamo lavorato duramente con la FIA per contribuire il più possibile ai regolamenti del 2027. Riteniamo che i titoli principali delle bozze di regolamento siano ben formulati e vadano nella giusta direzione. Crediamo ancora che ci sia un lavoro importante da fare per finalizzare e migliorare alcuni dettagli, ma a questo punto è del tutto normale''.

