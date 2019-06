Autore:

Matteo Gallucci

TEAM UFFICIALE Nasce il progetto di Hyundai Rally Team Italia grazie alla partnership tra Hyundai Italia e S.A. Motorsport. Il nuovo team prenderà parte al Campionato Italiano Rally Terra 2019 (CIRT) con la squadra veronese diretta da Riccardo Scandola. A partecipare alla massima competizione nazionale su sterrato sarà l'equipaggio composto da Umberto Scandola e Guido D’Amore a bordo di Hyundai i20 New Generation in versione R5. Perfettamente in linea con la strategia di Hyundai Motorsport, che dal 2015 ha creato un reparto corse clienti - Customer Racing - impegnato nello sviluppo di auto da rally e pista, Hyundai Italia ha deciso di dare il suo contributo con un team ufficiale a questo importante programma sportivo nazionale. Il debutto in gara del team è previsto per il Rally Italia Sardegna valevole per il Campionato del Mondo Rally e per il Campionato Italiano Rally Terra, è in programma dal 13 al 16 giugno 2019 tra gli sterrati nel nord dell’isola.

ANDREA CRESPI "Siamo onorati di dare il nostro supporto a un programma importante del Customer Racing di Hyundai Motorsport. Proveremo a regalare lo spettacolo unico del rally a un numero sempre più crescente di appassionati. Questa operazione darà una maggiore visibilità al brand Hyundai, la cui gamma N sta riscuotendo successo in tutto il mondo" ha commentato Andrea Crespi, Managing Director di Hyundai Italia.

ANDREA ADAMO "Siamo felici di iniziare questa nuova avventura con Hyundai Rally Team Italia. La squadra ha tutte le carte in regola per essere competitiva nel più importante campionato nazionale su sterrato. La divisione Customer Racing di Hyundai Motorsport si è rapidamente affermata come uno dei principali attori del motorsport in tutto il mondo. Abbiamo raggiunto grandi traguardi in breve tempo. Le vetture Hyundai hanno vinto diversi titoli internazionali, inclusi i Mondiali piloti e costruttori nel campionato FIA WTCR 2018: questi sono i risultati dell'enorme impegno del nostro team e di quello nostri clienti. Il nostro lavoro è strettamente allineato al nuovo marchio N ad alte prestazioni di Hyundai, i cui principi sono ispirati al motorsport" ha commentato Andrea Adamo, Team Director Hyundai Motorsport.

RICCARDO SCANDOLA "Il 2019 ci vede impegnati ufficialmente con il nuovo marchio Hyundai nel Campionato Italiano Rally Terra ed è una grande soddisfazione per me e tutto il team S.A. Motorsport proseguire con impegno e passione nel mondo nei rally. Questo è il primo passo importante che ci permetterà di conoscere la nuova Hyundai i20 R5 e di lavorare con gli ingegneri di Hyundai Customer Racing per arrivare rapidamente a sfruttare l’alto potenziale della vettura. Ma innanzitutto voglio ringraziare Hyundai Italia e il direttore di Hyundai Motorsport Andrea Adamo per la fiducia che ci hanno concesso. Questo sarà il principale stimolo per raggiungere quanto prima i risultati che ci siamo prefissati nella seconda parte della stagione" ha commentato Riccardo Scandola, Team Principal S.A. Motorsport.

UMBERTO SCANDOLA "Riparto dalla terra che amo e intraprendo una nuova strada agonistica molto stimolante con un marchio giovane come Hyundai che crede fortemente nel motorsport. Come tutti i nuovi programmi ci sarà una parte iniziale dove dovremmo lavorare per creare il miglior connubio pilota-vettura, ma fin dai primi test e dal primo rally ho subito trovato una vettura con un ottimo potenziale che ci darà presto grandi soddisfazioni. In oltre 15 anni di rally io e il mio navigatore Guido D’Amore abbiamo avuto il piacere di correre con parecchie squadre ufficiali e tornare a lavorare con ottimi ingegneri e fornitori di riferimento ci permette di guardare all’immediato futuro con piacere e ottimismo" ha commentato Umberto Scandola, Pilota S.A. Motorsport.

4 GARE E NON SOLO Il programma di Hyundai Rally Team Italia prevede la presenza nelle restanti quattro gare del Campionato Italiano Rally Terra 2019 con Umberto Scandola e Guido D’Amore. Insieme a loro saranno in gara anche Luca Hoelbling e Mauro Grassi, al via con una seconda Hyundai i20 R5 del team veronese. Al momento la squadra sta valutando anche la presenza in alcune gare nazionali e internazionali su asfalto, per accelerare il processo di conoscenza della vettura.