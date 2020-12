EVOLUZIONE BIANCOROSSA Novità in casa Citroen in vista della stagione 2021: la C3 R5 si evolverà diventando la C3 Rally2, uniformandosi ai nuovi nomi ufficiali utilizzati nei rally. A questo cambio si accompagna una nuova identità visiva, con una livrea rossa e bianca che richiama i colori iconici dell'Armata Rossa della Citroen e un 2 formato da una serie di curve. Non mancheranno però anche cambiamenti meno visibili ma altrettanto importanti, relativi alla parte tecnica.

TANTE NOVITA' Il prossimo anno sono previsti non meno di sette aggiornamenti tecnici pianificai nel primo trimestre. Dopo oltre 15.000 km di test e grazie ai feedback dei piloti, la vettura verrà migliorata in tre aree: prestazioni, costi di esercizio e guidabilità. Si comincerà a gennaio con un nuovo software del motore che migliorerà le prestazioni, affinando le fasi di avviamento e di rilascio. Seguiranno aggiornamenti aerodinamici, una uova guida del differenziale, nuove staffe del motore, nuovi collettori di scarico. Tutti gli aggiornamenti saranno montati gratuitamente sui modelli di C3 Rally2 ordinati dal 1° dicembre in poi.

OTTIMA BASE DI PARTENZA Il direttore tecnico del progetto C3 Rally2, Jean-François Grandclaudon, ha spiegato: ''Dalla sua introduzione nel 2017, abbiamo lavorato costantemente e accumulato molti chilometri su strada, permettendoci di offrire ai nostri clienti un'auto sempre più veloce, adatta a tutti i tipi di guidatore e con costi di gestione contenuti. In questa stagione, è stato fatto ancora più lavoro con i nostri due piloti di sviluppo, Mads Østberg su ghiaia e Yoann Bonato su asfalto. Negli ultimi due anni la vettura è cambiata molto, soprattutto con una serie di componenti che non hanno avuto bisogno di omologazione e il nostro impegno è stato ora ripagato con titoli nazionali e mondiali conquistati quest'anno nei principali campionati. Non c'è bisogno di una rivoluzione sulla C3 Rally2 nel 2021. Costruiremo sulle eccellenti basi che abbiamo, che sono sia robuste che veloci, per cercare di migliorarle dove possiamo. Sebbene lo sviluppo sia un processo senza fine, siamo entusiasti della prospettiva di vedere le prestazioni dei nostri clienti in macchina con questi aggiornamenti''.