BILANCIO POSITIVO Il sesto posto nel Rally Monza non ha permesso a Marco Bulacia di conquistare il titolo del WRC3, ma la stagione del boliviano - navigato da Marcelo Der Ohannesian - rimane comunque molto positiva. Al volante della Citroen C3 R5 del team Tagai Racing Technology, il giovane sudamericano ha vinto in Messico e conquistato altri due podi in Turchia e in Sardegna (foto sotto), mostrando una grande costanza di rendimento. Nella decisiva tappa brianzola, le condizioni meteo e due forature non hanno giocato a favore di un risultato più soddisfacente.

ANNO SUPERBO Nonostante il titolo sfumato, Bulacia ha sottolineato la sua soddisfazione per quanto raccolto nel 2020: ''A parte le nostre due forature, è stato un ottimo rally per noi, in quanto siamo riusciti ad essere molto veloci in alcuni tratti molto difficili, coperti di neve e fango. Ovviamente mi sarebbe piaciuto vincere il titolo ma è già un sogno per me finire secondo. Impareremo molte lezioni da questo anno superbo e torneremo ancora più forti la prossima stagione''.

STAGIONE COMPLESSA Soddisfatto anche Tamas Targai, team manager di Tagai Racing Technology, per quanto ottenuto in un anno fortemente condizionato dalla pandemia di coronavirus: ''È stata una stagione lunga, con molte incertezze ma è stato un anno davvero incredibile con Marquito e Citroën! Siamo orgogliosi di aver fatto parte di questo fantastico viaggio. Tutti hanno fatto del loro meglio per ottenere il miglior risultato possibile. Congratulazioni a Marquito, Marcelo e Citroën Racing, e a tutti i membri del mio team per l'ottimo lavoro che hanno svolto durante tutto l'anno''.